Мадрид просит признать реформу законодательства Каталонии незаконной

Реформу каталонского законодательства, которая позволит утверждать главу женералитета дистанционно, правительство Испании просит признать незаконным.

Уже подан иск в Конституционный суд, сообщил министр культуры Испании Иньиго Мендес де Виго​​​. Принятие иска остановит действие реформы автоматически – до вынесения решения.

Реформу Закона о руководстве женералитета Каталонии парламент Каталонии одобрил 4 мая. Партия "Вместе за Каталонию" (34 мандата из 135 в парламенте Каталонии) собралась выдвинуть кандидатом на пост главы женералитета Карлеса Пучдемона, который сейчас находится в Берлине и ждет решения суда.

Конституционный суд Испании еще в январе потребовал присутствия Пучдемона в региональном парламенте для утверждения на посту, однако в этом случае Пучдемону грозит тюрьма, передает РИА Новости.

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря. Выборы состоялись, когда Мадрид признал незаконным референдум о независимости 1 октября и провозглашение независимости парламентом Каталонии 27 октября.

Первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", но три сепаратистские партии — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — получили абсолютное большинство — 70 мандатов.

Всем кандидатам на пост главы женералитета (Карлес Пучдемон, Жорди Санчес и Жорди Туруль) предъявлены обвинения в организации восстания. Наказание по этой статье в Испании — до 30 лет тюрьмы.