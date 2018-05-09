Высшее руководство армии и полиции Индонезии приехало в тюрьму, где разгорелся мятеж

Главком вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто вместе с высшими чинами правоохранительных органов страны прибыл в город Депок, где заключенные устроили бунт. По последним данным, в захваченных блоках исправительного учреждения могут находиться до 130 мятежников, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как заявил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто, сложилась чрезвычайная ситуация, погибли люди. Поэтому инцидент затрагивает вопросы безопасности.

Напомним, мятеж в индонезийской тюрьме, где содержатся в основном террористы, вспыхнул ночью. По предварительной информации, его причиной стала посылка с продуктами питания, которую прислали одному из заключенных, а охрана попыталась ее досмотреть. В результате столкновения преступников с правоохранительными органами пять полицейских убито, один взят в заложники. Также один заключенный попытался завладеть оружием и был ликвидирован.