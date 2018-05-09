Мэр Невинномысска пообещал 200 тысяч рублей за поимку "романтических геев"

Четверо подростков сломали пост экстренной связи с полицией в Невинномысске, на который местные власти потратили 280 тысяч рублей. Выйти на след злоумышленников не удалось, и мэр Михаил Миненков пообещал из личных средств заплатить 200 тысяч рублей за помощь в поимке вандалов, которых он назвал "романтическими геями".

Сам инцидент произошел около 04:40 утра 2 мая, что и зафиксировали установленные за городской счет камеры наблюдения, однако они оказались неспособны распознать лица подростков.

"Двести тысяч рублей лично даю, кто найдет этих романтических геев, ***. Помогите, друзья, пожалуйста", — написал градоначальник в комментарии к обнародованной записи.

На кадрах видно, как один из четверых подростков во время прогулки по аллее долго пытается сломать стойку с кнопкой экстренного вызова полиции. Когда она оказалась на земле, вся компания бросилась прочь.

Сумму ущерба оценили в 280 тысяч рублей — именно во столько обошлись заказ и установка поста связи "Гражданин — полиция".