Трамп: госсекретарь Помпео провел "хорошую" встречу с Ким Чен Ыном

Госсекретарь Майк Помпео возвращается в США из Северной Кореи с "тремя замечательными джентльменами", написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter. Речь идет о трех гражданах Соединенных Штатов, которые были арестованы в КНДР.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.