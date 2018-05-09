"Галтасарай" готов арендовать Мусу за 3,5 млн евро

Турецкий клуб "Галтасарай" собирается арендовать нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу на один сезон и готов заплатить за это 3,5 миллиона евро. Напомним, что права на нигерийского нападающего принадлежат "Лестеру". По окончании нынешнего сезона Муса должен будет вернуться в Англию.

Как сообщает "Спорт-экспресс", нигериец, взятый в аренду армейским клубом, не планирует выступать в английской премьер-лиге и готов к любым предложениям.

В нынешнем чемпионате России Муса сыграл 9 матчей, забив 5 мячей и отдав две голевые передачи.