Собянин прошагал в "Бессмертном полку" с портретом деда

Мэр Москвы Сергей Собянин в День Победы принял участие в акции "Бессмертный полк" – он прошел по Красной площади с портретом деда и именами его сыновей. В беседе с журналистами в ходе мероприятия столичный градоначальник отметил, что с каждым годом все больше москвичей стремятся влиться в ряды "Бессмертного полка". В нынешнем году, по мнению Собянина, будет поставлен рекорд – около миллиона человек.

Он указал, что городские власти сделали все необходимое, чтобы акция прошла без эксцессов, в том числе позаботились об обеспечении безопасности и медицинской помощи, если она кому-нибудь потребуется.

"То, что необходимо, мы делаем, но самое главное делают люди – они все по зову сердца приходят для того, чтобы пройти в рядах "Бессмертного полка", — приводит слова мэра Москвы ТАСС.

В акции "Бессмертный полк" в Москве в 2016 году в приняли участие 700 тысяч человек, а в 2017 году, несмотря на плохую погоду, уже 850 тысяч.