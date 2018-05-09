В Кабуле прогремели три взрыва

В Кабуле (Афганистан) прогремели три взрыва. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ).

Первый взрыв произошел недалеко от здания управления полиции в районе Дашт-е-Барчи, еще два – у отделения полиции в районе Шахр-э-Нав.

Спецподразделения пытаются взять ситуацию под контроль.

Известно еще об одном взрыве, но подробности пока не сообщаются, передает ТАСС.