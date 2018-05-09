Президента Румынии оштрафовали за слово "преступник"

На 510 долларов оштрафовали президента Румынии Клауса Йоханниса. Йоханнис назвал преступниками людей, в отношении которых еще не вынесено судебное решение

Национальный совет по дискриминации посчитал, что таким образом нарушается право на достоинство людей, еще ожидающих суда.

Администрация президента заявила, что решение – политическое, и оно будет оспорено.

Инициатором наказания стала организация "Мир юристов", участники которой остались недовольны тем, что президент на пресс-конференции использовал слова "преступники" и "обвиняемые", передает РИА Новости.