Землетрясение не помешало российским военным в Таджикистане отпраздновать День Победы

В Таджикистане в среду, 9 мая, произошло землетрясение магнитудой 6, передает РИА Новости со ссылкой на дежурного Геофизической службы Академии наук.

По данным специалиста, эпицентр землетрясения был расположен в районе Ишкашим Горно-Бдахшанской области республики, около границы с Афганистаном, в 295 километрах юго-восточнее Душанбе. В таджикской столице сила землетрясения составила 4-5 баллов по 12-тибалльной шкале.

Тем не менее, российская военная база в Таджикистане несет службу в обычном режиме. "Колебания не повлияли на боеготовность 201-й военной базы и других российских военных объектов, дислоцированных на территории республики", — цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы базы.

На российской военной базе в Таджикистане торжественно отметили День Победы. Военнослужащие возложили венки и цветы к мемориалу солдат, погибших при исполнении воинского долга, и прошли парадным строем по плацу. Отличившимся военнослужащим вручили знаки отличия и почетные грамоты. Затем состоялись праздничный концерт и показательные выступления разведывательных подразделений. На базе была организована выставка вооружения и военной техники и развернута полевая кухня.

Военнослужащих и ветеранов поздравил посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Он также поблагодарил руководство и народ Таджикистана за вклад в Победу и полное взаимопонимание в вопросах сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации истории.