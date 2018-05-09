Строители сдали автодорожную часть Крымского моста

Заказчик принял у строителей автодорожную часть Крымского моста. Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" сообщило, что компания "Стройгазмонтаж" выполнила работы качественно и 8-месячным опережением контрактного срока.

Пуск движения запланирован на вторую половину мая.

Одновременно продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста. Срок завершения этого этапа намечен на декабрь 2019 года, передает ТАСС.

Крымский мост — самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года". Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей.