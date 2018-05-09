Могерини пригласила Пашиняна в Брюссель

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини в ходе телефонного разговора пригласила нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель и обсудила с ним будущее сотрудничество ЕС и Армении.

Кроме того, политики беседовали о приоритетах внешней политики, включая Нагорно-Карабахский конфликт, передает РИА Новости.

С 13 апреля Армения протестовала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Парламент все же избрал Саргсяна главой кабмина, однако 23 апреля тот был вынужден уйти в отставку. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.