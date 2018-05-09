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9 мая 201818:06

Карасев рассудит "Спартак" и "Динамо" в заключительном туре РФПЛ

prosports.kz

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, назначенных на матчи заключительного тура чемпионата России по футболу, который пройдет 13 мая. Напомним, что все встречи начнутся в 14:00 по московскому времени. Центральную игру тура между "Спартаком" и "Динамо" обслужит Сергей Карасев.

На матч ЦСКА – "Анжи" назначен Сергей Лапочкин. Алексей Матюнин рассудит "Зенит" и "СКА-Хабаровск". На игре "Арсенал" – "Локомотив" будет работать Евгений Турбин. Встречу "Краснодара" и "Рубина" обслужит Сергей Иванов.

Остальные матчи: "Уфа" – "Тосно" – судья Виталий Мешков, "Ростов" – "Урал" – Михаил Вилков, "Амкар" – "Ахмат" – Алексей Николаев.

Напомним, что в случае победы "Спартака" над "Динамо" команда Массимо Карреры завоюет серебряные медали чемпионата России и прямую путевку в Лигу чемпионов.

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