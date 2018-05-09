В Калининграде промаршировал "Лохматый полк"

В Калининграде "Лохматый полк", состоящий из 30 собак – овчарок, лабрадоров, хаски, доберманов, промаршировал со своими хозяевами к памятному знаку героям-комсомольцам, погибшим при штурме Кенигсберга.

Организаторы хотели почтить память кинологов и их собак. Инициатор акции "Лохматый полк" Екатерина Карамарина рассказала, что подобные акции проводятся и в других российских городах: Курске, Омске, Казани, передает РИА Новости. Была идея пройти с собаками вместе с "Бессмертным полком", но инициатива вызвала неоднозначную реакцию общественности.

Самый знаменитый пес-участник Великой Отечественной войны овчарка Джульбарс был удостоен медали "За боевые заслуги". Он обнаружил в войну почти 7,5 тысячи мин и снарядов. На параде Победы в 1945 году офицер нес раненого пса на руках по приказу Иосифа Сталина на сталинском же кителе.