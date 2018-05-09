На брюссельском вокзале произошел взрыв: людей эвакуируют

Находящиеся на Южном вокзале Брюсселя люди в среду услышали громкий звук взрыва. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в настоящее время из здания вокзала идет эвакуация, люди выбегают с криками.

В район вокзала съезжаются машины полиции и скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов блокируют территорию по периметру.

Внешних повреждений здания вокзала не видно, дыма нет. Сведений о пострадавших на данный момент нет.