Сидни Кросби не приедет на чемпионат мира по хоккею

Знаменитый нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби объявил о том, что не сможет помочь сборной Канады на чемпионате мира в Дании. Канадский хоккеист объяснил свое решение проблемами со здоровьем после длинного сезона в Национальной хоккейной лиге.

Ранее появилась информация, что генеральный менеджер "Кленовых листьев" Мартин Бродер готов был пригласить Кросби в команду, если тот выразит желание приехать на чемпионат мира. Однако пресс-служба "Питтсбурга" внесла ясность в вопросе участия канадца в мировом первенстве.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Стэнли "пингвины" уступили "Вашингтон Кэпиталз" в серии со счетом 2:4.