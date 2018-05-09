На вокзале Брюсселя взорвалась петарда

На Южном вокзале Брюсселя на одном из перронов в среду взорвалась петарда. Никто не пострадал, вокзал возобновляет работу после проведенной эвакуации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции бельгийской столицы, эвакуация была проведена в 17:37 местного времени (18:37 по Москве). В настоящее время нет никакой опасности для людей, они возвращаются на вокзал. Он был закрыт на протяжении примерно получаса, его оцепили полицейские, к зданию прибыли около десяти машин скорой помощи. Из-за инцидента на некоторое время также была закрыта станция метро "Южный вокзал".

Ранее очевидцы сообщили об "очень громком звуке взрыва", который вызвал панику. По заявлению представителя железнодорожной компании SNCB, работа вокзала уже практически восстановлена, сбои в движении поездов незначительны.