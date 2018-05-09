Трамп считает, что не заслуживает Нобелевки

Американский лидер Дональд Трамп хоть и рассчитывает на денуклеаризацию КНДР, но Нобелевскую премия не заслужил.

Лучшая для него награда – разоружение Северной Кореи, и этого он будет добиваться, заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он себя достойным премии, передает РИА Новости.

Ранее группа из 18 республиканцев официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия по денуклеаризации КНДР.