Бесконечная людская река: "Бессмертный полк" прошагал по Москве

Центральным событием Дня Победы, объединяющим миллионы людей по всему свету, 9 мая стала уникальная всенародная акция "Бессмертный полк". В этом году к ней присоединились почти 80 стран. Потомки фронтовиков, представители самых разных поколений вышли на улицы с портретами своих героев, победивших фашизм. Великая Отечественная война — это часть истории буквально каждой семьи. В Москве в этом году — абсолютный рекорд по числу участников. Под знаменами "Бессмертного полка" плечом к плечу по улицам города шли более миллиона человек. Среди них был и президент Владимир Путин.

Бесконечная людская река, которая разлилась от Ленинградского проспекта по Тверской и до самой Красной площади. Река нашей общей памяти, где все: и стар и млад — в одном строю с героями той страшной войны. И это герои не из книжек, а родные и любимые: папы и мамы, бабушки и дедушки, многих из которых уже нет.

"Пять человек пошли на фронт в первые дни войны. И дочка — на трудовой фронт. Все ушли!" — вспоминает пожилая участница акции.

Правнук ветерана Великой Отечественной войны Ильи Соболева, его тезка рассказывает, чей портрет он держит в руках: "С моим прадедушкой Соловьевым Ильей. Меня назвали в его честь. Он был противотанкистом".

А народная артистка России Ирина Алферова, глядя на свой портрет, объясняет: "Это папа мой. Ей муж. Красавец мой! Он приписал себе год, чтобы ему было 17, и добровольцем ушел на фронт".

С фотографий, порой чудом сохранившихся, на нас смотрят молодые и красивые люди, жизнь которых перевернула война. Как и жизнь Георгия Александровича Строганова. Когда пришли фашисты, ему было 10! Он вызвался подносить солдатам снаряды.

"45-миллимитровая пушка, вы видели такую? Я нет. Я был у немцев", — рассказывает Георгий Строганов.

А знаменитый авиаконструктор Сергей Ильюшин, рассказывает его правнучка, мечтал, что будет делать гражданские лайнеры. Но именно его ИЛ-2 сбивали немцев в небе.

"Это главный самолет войны. Я считаю, что наши деды, и в окопах, и в КБ, помогали своей стране", — говорит правнучка авиаконструктора Екатерина Щукина.

Своим долгом быть здесь считает и Владимир Путин. Его отец Владимир Спиридонович был тяжело ранен в битве за Невский пятачок, а мама Мария Ивановна чуть не погибла в блокаду. Но сегодня практически плечом к плечу с президентом РФ шел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Причем с портретом героя Советского Союза Вольфаса Виленскиса, литовца еврейского происхождения, который бил немцев до самой победы. А с другой стороны в "Бессмертном полку" президент Сербии Александр Вучич. Он вышел с портретом своего деда.

Здесь, в бесконечном потоке людей, сегодня ни слова о политике. Вот и французский коммунист, бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон благодарит российский народ за победу.

"Спасибо всем русским за то, что они сделали для нашей общей свободы. Я хочу передать всем русским дружбу французского народа", — заявляет Меланшон.

Тимур Дамиров, правнук ветерана Великой Отечественной войны Петра Мокрякова, рассказывает о своем героическом прадеде: "Он сбивал самолеты и учил других сбивать самолеты немцев. Он умер на войне. Мне его очень жалко".

Другой участник акции "Бессмертный полк" Михаил Завитаев показывает свою футболку с фотографией предка и рассказывает: "Вот здесь мой прадедушка. Рядом с генералов Жуковым. При подписании договора о капитуляции с американским президентом Эйзенхауэром. Он был переводчиком".

"Этот день святой. И радость, и печаль – все вместе, — со слезами говорит дочь ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Твердохлебова Галина. — Он дожил до 86 лет. Царство ему небесное. И всем низкий поклон, мои ветераны! Я всех люблю, всю Россию!"

Корреспондент телеканала "России Евгений Рожков рассказывает, что его дед Ефим Евсеевич Рожков свой День Победы встретил даже не просто "с сединою на висках". После того как рядом с ним в окопе разорвался снаряд, и его через несколько часов откопали, он был седой, как лунь. Раненный, контуженый, но главное — живой. Потом дошел до Польши. И даже воевал с японскими агрессорами в Китае и Корее. "И это бесценно, что сегодня мы можем снова пройти с ним вместе здесь, в одном строю", — убежден Евгений Рожков.

"Бессмертные полки" идут по всей России и по всему миру. Но самый бескрайний, конечно, в Москве. За столицу стояли насмерть. И в самом центре, на Тверской, где в войну были госпитали, и где люди с замиранием сердца слушали сводки с фронта, сегодня звучат удивительные истории.

Фронтовик, диктор Центрального телевидения в 1947-1996 годах, Виктор Балашов вспоминает свою службу в разведке: "Осколки мин попали в нас пятерых. Но нас вытащили девушки-санитарки".

Представительница семейства из Ставрополя рассказывает: "У нас здесь сегодня четыре поколения! Это мой отец, это мой сын, А это, считай, правнучка".

А вот жители Одессы: "Мы приехали на этот праздник в Россию из города-героя Одессы, с Украины. Потому что у нас сейчас, к сожалению, эти праздники не проводятся в таком масштабе, как было раньше".

Здесь и многочисленные гости из других государств. Развеваются флаги США и Великобритании.

"Франсин Фрамонт — разведчица-нелегал Анна Фролова. Бернард О`Коннер — известный английский историк, у которого есть шифр-личность разведчицы-нелегала Анны Успенской. Это поразительная история, когда британская разведка помогла 34 советским разведчикам-нелегалам в годы Великой Отечественной переехать в Западную Европу. Немыслимая по нынешним временам история. Бернард ее открыл, а я выяснил, что, оказывается, с советской стороны есть давно уже рассекреченные документы, которыми никто не интересовался. Мы пишем вместе книгу, мы делаем вместе фильм".

Народный артист СССР Василий Лановой, который также является председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", рассказывает: "Я вспоминаю 24 июня 1945 года, когда мы мальчишками пробрались сюда уже после парада Победы. Мы шли, и погода была такая же, и такая же радость! Великое было чувство!"

1418 страшных дней и ночей. Война, которая, казалось, никогда не кончится. Но каждый из них — героев — приближал день победы. С автоматом в окопе, со скальпелем в полевой операционной, с молотком у станка. Поэтому не удивительно, что этот праздник со слезами на глазах. По тем, кого мы потеряли. И потому что мы можем дальше жить.

А Анна Марковна Зонова, которая прошла сначала Сталинград, потом Ржев, вспоминает, как ей, радистке, выпало счастье одной из первых сообщить бойцам о победе. Она рассказывает, как ее тогда целовали и качали.

Прошло уже три с лишним часа, а поток не кончался. Это потом в МВД посчитали: "Бессмертный полк" только в Москве собрал больше миллиона человек. А вместе с родными, которые шли в одном строю с ними, и пусть только на портретах, это уже настоящая армия, которая не даст в обиду историю страны и пронесет через поколения истории своих героев, благодаря которым мы сегодня живем.