Тема:
День Победы 24 минуты назад
День Победы - праздник, когда несколько поколений идут рука об руку
В Москве продолжаются праздничные гуляния в честь Дня Победы. На Белорусском вокзале выступает хор Турецкого, а на Поклонной горе дает концерт Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Локомотив Победы — Рижский вокзал. У ветеранов впереди длинная дорога по местам боевой славы. Туда, где шли ожесточенные бои за Москву. Почтить память тех, кто так и не вернулся с поля боя.
Красные тюльпаны, георгиевские ленты и особая атмосфера единения, праздник, когда несколько поколений идут рука об руку: победители и их благодарные потомки.
Поздравить с Днем Победы — обнять, вручить цветы и выслушать рассказы. В Парке Горького ветеранов окружили вниманием совсем маленькие. Те, кто постарше, стремятся непременно шепнуть на ушко победителям "спасибо" и поцеловать.
99-летний Иван Иванович Вдовин освобождал Польшу и Норвегию. Он вспоминает сегодня свой первый День Победы.
Поздравить ветеранов сегодня в Москву приехали люди из самых разных уголков мира, в том числе из Германии. На Пушкинской набережной — выставка боевой техники времен Великой Отечественной войны. От танков и боевых машин пехоты, тоже победителей, мальчишек и девчонок не оторвать. Они не просто помнят.... в подробностях знают о победе.
"Это танк Т34-76.Эти танки были даже лучше, чем американские. И по характеру они похожи на нас, а какой у нас характер? Мы более волевые!" – говорит Алексей Павлов.
На Поклонной горе в Москве сегодня в честь Дня Победы играет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Вечерний концерт в Московской консерватории завершит Московский пасхальный фестиваль. Невероятный размах. Фестивальная музыка звучала в 169 городах России — и вот она дошла до столицы.
"Таким образом, мне кажется, даже самые отдаленные регионы России, в том числе благодаря таким творческим акциям, как концерты Московского... чувствуют себя важнейшей частью нашей необъятной страны", — поделился народный артист России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Хор Турецкого дает концерт на Белорусском вокзале: только прибыл из зарубежного турне в честь Победы. Позади Париж, Вена, Берлин, Минск — победителей чествовала вся Европа. Как и 73 года назад.
Ранее по теме
-
Праздник общенациональной гордости: Россия отмечает День Победы29 минут назад
-
"Бессмертный полк" собрал 10 миллионов человек по всей России1 час назад
-
В Калининграде промаршировал "Лохматый полк"1 час назад
-
В строй "Бессмертного полка" в Москве встали более миллиона человек3 часа назад
-
Землетрясение не помешало российским военным в Таджикистане отпраздновать День Победы3 часа назад
-
Собянин прошагал в "Бессмертном полку" с портретом деда4 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Новейшее вооружение на Параде Победы
- С Украины выслали российских журналистов
- В строй "Бессмертного полка" в Москве встали более миллиона человек
- США выходят из ядерной сделки с Ираном
- Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире
Самое читаемое
-
Собачница, избившая в Петербурге ребенка, отправится в колонию-поселение
- На месте пропажи 2-летнего мальчика нашли надпись "умрет"
- Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии
- Водители устроили самосуд над мужчиной, открывшим стрельбу по отцу с ребенком
- Жираф убил известного оператора и режиссера. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Майские указы: задачи и пути решения
- Кондитерская компания Roshen усилила ПВО Украины
- В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов
- Власти введут налог на мангалы и одноразовую посуду
- Пять фильмов о войне: прообразы легендарных героев
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Путин призвал не быть "огурцами в бочке"
- "Бессмертный полк": кто выходит на улицы городов Европы
- Прототипы героев лучших фильмов о войне
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Парад Победы и "Бессмертный полк" перекроют движение в столице
- На Каширке Mercedes влетел в здание
- Большая кольцевая линия метро обрастает новыми станциями
- Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров
- Спасская башня Кремля отмечает годовщину своего переименования
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо