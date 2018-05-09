"Тосно" победил "Авангард" и выиграл Кубок России по футболу

Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области впервые в истории выиграл Кубок России. В финале команда одержала победу над курским "Авангардом". Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Тосно".

На 11-й минуте первого тайма счет открыл нападающий клуба из Ленинградской области Алексей Скворцов. Курская команда ответила на это через пять минут красивым точным ударом в исполнении Игоря Киреева. Во втором тайме казалось, что встреча перейдет в дополнительное время, однако на 80-й минуте Рузиуан Мирзов принес "Тосно" победу в матче и Кубке России.

Обе команды показали открытую и атакующую игру, в сумме нанеся по воротам друг друга 24 удара – 16 у "Тосно" против восьми у "Авангарда". При этом в створ оба клуба пробили по четыре раза.

Финал Кубка России стал третьим тестовым матчем на "Волгоград-Арене". Летом на этом стадионе пройдут встречи чемпионата мира. На матче присутствовало 40 373 зрителя при вместимости стадиона в 45 тысяч человек, отмечает ТАСС. Отметим, что среди зрителей присутствовали и ветераны.

По пути к финалу "Тосно" последовательно обыграл "Тюмень" (2:1), "Томь" (1:0 в серии пенальти), клуб "Луч-Энергия" (2:1) и московский "Спартак" (2:1 в серии пенальти). Примечательно, что "Авангард" в свою очередь дошел до финала турнира, не пропустив ни одного мяча с игры.

Отметим, что "Тосно" как обладатель Кубка России должен был получить право выступить в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2018/19, однако клуб нарушил сроки подачи документов в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках. Таким образом, в Лиге Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займет шестое место по итогам чемпионата России.