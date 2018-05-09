Причиной инцидента на вокзале Брюсселя стал выстрел

Причиной хлопка, спровоцировавшего панику на вокзале Брюсселя, мог стать выстрел; злоумышленник скрылся. Пострадавших нет.

Вечером в среду на южном вокзале Брюсселя произошло ЧП: очевидцы сообщили об "очень громком звуке взрыва", который вызвал панику. К вокзалу приехала полиция с машинами скорой помощи, его закрыли и выставили оцепление.

После проверки камер наблюдения выяснилось, что причиной паники был не взрыв петарды, а выстрел из стрелкового оружия.

По данным местной прокуратуры, неизвестный человек произвел выстрел в пол, затем покинул вокзал и скрылся. Пострадавших нет, работа вокзала восстановлена, сообщает РИА Новости.