Посольство РФ считает нападение на главу Россотрудничества в Киеве варварской атакой

Посольство РФ на Украине осудило нападение на главу Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева и требует от властей страны провести расследование и наказать виновных.

9 мая украинские националисты облили зеленкой и нечистотами главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он направлялся на церемонию возложения цветов в честь Дня Победы.

В российском диппредставительстве назвали происшествие бандитским нападением и варварской атакой: "Мало того, лица, совершившие противоправный акт, растиражировали его как свой "геройский поступок" в виде снятого ими видеоролика в интернет-пространстве".

В посольстве напомнили, что нападение на дипломата грубо попирает положения статьи 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой государство пребывания обязано принимать все надлежащие меры для предупреждения каких- либо посягательств на его личность, свободу или достоинство. В дипучреждении призвали власти Украины провести следствие, привлечь виновных к ответственности и пресечь подобные бесчинства, сообщает ТАСС.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал это нападение "моральным уродством". "Это могли сделать только моральные уроды. И все там, кто сейчас промолчат и сделают вид, что у каждого есть право на самовыражение, будут тем самым становиться такими же. Моральными уродами", — сказал он.

Ранее радикалы не раз нападали на здание Россотрудничества в украинской столице. 17 февраля три десятка националистов совершили нападение на здание этой организации, они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг. 18 февраля еще одна неонацистская разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества.