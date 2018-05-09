Тренер Алекс Фергюсон покинул реанимацию

Бывший главный тренер английского футбольного "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон покинул отделение интенсивной терапии и переведен на стационарное лечение. Ранее известный специалист впадал в кому и перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг.

"Сэр Алекс больше не нуждается в нахождении в отделении интенсивной терапии и продолжит реабилитацию в стационаре, — говорится в заявлении клуба, которое цитирует РИА Новости​ -​​. Его семья было ошеломлена уровнем поддержки и количеством добрых пожеланий, но продолжает настаивать на неприкосновенности частной жизни, которая ему будет необходима на следующем этапе восстановления".