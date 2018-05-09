Саудовская Аравия заявила о желании получить ядерное оружие

Глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что его страна будет стараться получить ядерное оружие, если Иран продолжит работу над своей ядерной программой и начнет разрабатывать ядерные вооружения.

"Если Иран получит возможность нанесения удара ядерным оружием, мы совершим все возможное, чтобы сделать то же самое", — сказал глава саудовского МИД в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, как власти этой страны отреагируют на гипотетическое получение Ираном ядерного оружия.

Ранее Израиль предоставил данные, которые призваны доказать, что у Ирана были намерения создать ядерное оружие, администрация США назвала их заслуживающими доверия.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Как заявил Трамп, СВПД оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений.

Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки, сообщает РИА Новости.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает ошибкой решение его американского коллеги и выразил сожаление таким шагом Трампа. "Соглашение, по которому велись переговоры, было подписано, и это лучшее средство контроля", — подчеркнул французский президент.

В МИД России заявили, что Москва разочарована шагом Вашингтона, назвав решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.