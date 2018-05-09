Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

В Мадриде продолжается престижный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет 7,4 миллиона долларов. Российская теннисистка Мария Шарапова в матче третьего круга одержала победу над француженкой Кристиной Младенович.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки. В четвертьфинале Шарапова встретится с голландкой Кики Бертенс, которая ранее в своем матче третьего круга одержала победу над датчанкой Каролин Возняцки.