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Конфликт в Сирии 47 минут назад

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9 мая 201822:23

В пяти сирийских провинциях боевики нарушают режим прекращения огня

В пяти сирийских провинциях боевики нарушали режим прекращения огня, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

На брифинге в среду он заявил, что режим прекращения боевых действий нарушается в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Деръа.

Важнейшими направлениями деятельности политического урегулирования в республике, подчеркнул генерал, остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации.

Также, по его словам, приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание людям медицинской помощи и удовлетворение их первоочередных нужд, сообщает "Интерфакс".

Евтушенко отметил, что обстановка в Восточной Гуте нормализуется, идет процесс восстановления мирной жизни. В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью российской спецтехники, восстанавливаются объекты инфраструктуры, проводится разминирование жилых строений, осуществляется вывоз боеприпасов и мин.

Ранее американский президент Дональд Трамп принял решение продлить режим односторонних санкций США в отношении Сирии еще на год. Речь идет о далеко не первом решении главы администрации США о сохранении в силе этих различных ограничительных мер. Они последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период 2004-2012 гг. Данные ограничения, в частности, блокируют активы некоторых физических и юридических лиц, находящиеся под юрисдикцией США, а также вводят запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

 

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