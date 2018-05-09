Генсек ООН: неонацистское послание вновь поднимается

В штаб-квартире Организации объединенных наций 9 мая прошла выставка, приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Генеральный секретарь ООН заявил, что в последнее время неонацистское послание вновь поднимается.

В фойе здания Генеральной ассамблеи были представлены стенды девяти государств-членов СНГ, повествующие о вкладе каждой страны в борьбу с нацизмом в 1941-1945 годах. Также были выставлены стенды с информацией и фотографиями о лагере смерти Собибор и историей массового побега из лагеря, сообщает РИА Новости.

Участниками выставки стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. На презентацию пришли постпреды Украины, Венгрии, Словакии и представители других государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, об уроках Великой Отечественной войны напоминать себе крайне необходимо. "Нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия против нацизма, а также тому, что Советский Союз понес наибольшие жертвы — человеческие и другие, чтобы победить нацизм", — заявил он.

В последнее время видно, как поднимается неонацистское послание, отметил чиновник. "Мы видим политические движения, которые либо признают свою неонацистскую связь, либо используют символику, образы, слова, например, "кровь и почва"; мы слышим, как их повторяют на демонстрациях в разных частях света", — подчеркнул генсек ООН.

Наш долг, добавил Антониу Гутерреш, — сделать все возможное, чтобы излечить эту ужасную болезнь. Память о тех, кто победил нацизм в 1945 году, поможет победить любое проявление неонацизма в наше время.