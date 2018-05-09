Сергей Ковалев 4 августа проведет бой с Элейдером Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев проведет бой с колумбийцем Элейдером Альваресом. Бой состоится 4 августа в американском городе Нью-Джерси.

Как сообщает РИА Новости, 12 мая в Нью-Йорке состоится анонсирующее событие пресс-конференция, а сам бой будет транслироваться на канале HBO​​​. Ранее сообщалось, что чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол может выступить с Ковалевым в одном шоу.