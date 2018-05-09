Через несколько дней США введут новые санкции против Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге для прессы, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Тегерана. Они будут введены через несколько дней, на следующей неделе, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, предусматривающей снятие с Тегерана санкций в обмен на выполнение определенных условий, оговоренных в соглашении, принятом Ираном и международными посредниками. Более того, президент США Дональд Трамп пообещал, что уровень санкций, которые он намерен применить к Ирану, будет "самым высоким". Трамп назвал сделку по атому "ядерным шантажом". Ранее он неоднократно подчеркивал, что она не выгодна для Штатов.