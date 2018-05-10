От Японии до США: таким "Бессмертный полк" еще не видели

Одна за другой акции "Бессмертный полк" прошли во многих странах — от Японии до США. Участников Великой отечественной вспоминали в Китае, Камбодже, Боснии, Голландии, Варшаве, Латвии, Румынии, Австралии, Швейцарии.

Таким "Бессмертный полк", пожалуй, еще не видели. Знаменитая акция добралась до столицы Республики Конго. В Браззавиле местные жители портретов почти не несли, зато надели Георгиевские ленты и разучили военные песни.

Под российскими и болгарскими флагами, с портретами ветеранов и парадным маршем Давида Тухманова "Бессмертный полк" прошел по улицам полусотни городов Болгарии. В столице страны Софии от мемориала Неизвестному солдату до памятника Советской армии промаршировали больше двух тысяч человек.

Уже третий год подряд люди с черно-белыми портретами собираются в Лондоне. От Трафальгарский площади по тротуарам улицы Уайтхолл (дорог в Британии ко Дню Победы не перекрывают) мимо Даунинг-стрит к Вестминстерскому дворцу пронесли баннер на двух языках и знамена Победы.

Потомки партизан Югославии в Баня-Луке шествием с портретами отмечают День Победы во второй раз. Сегодня к двум тысячам местных жителей присоединились президент Республики Сербской и посол России в Боснии и Герцеговине. В соседней Хорватии "Бессмертный полк" прошел впервые. На улицы Загреба вышли около 300 человек.

Колонны прошли и по пяти сербским городам. В Белграде вместе с горожанами маршировали воспитанники кадетского корпуса имени Георгия Победоносца из Тамбова. "Это праздник, как говорят у нас, со слезами на глазах, — говорит Александр Чепурин, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Сербии. — Это светлый праздник, который стоил стране огромных жертв. И России, и Сербии".

А в Латвии, власти которой активно борются с исторической памятью, жители Даугавпилса устроили настоящий парад – с военной техникой и собственным оркестром. Кстати, именно здесь накануне стартовала общая для трех прибалтийских стран акция. Вечный огонь от Даугавпилса передали в Вильнюс, Таллин и Ригу, где "Бессмертный полк" в этот раз собрал рекордные 15 тысяч участников.

9 мая на Кипре отметили музыканты Росгвардии. Перед шествием "Бессмертного полка" военный оркестр выступил в Никосии, Ларнаке и Лимасоле. Сегодня концерт давали прямо на корабельной палубе.

В Джакарте "Бессмертный полк" вместо шествия сделали торжественной встречей в российском центре науки и культуры.

Акция "Бессмертный полк" состоялась также в Таиланде и Южной Корее, в турецкой Анталье, Копенгагене и столице Румынии. Жители полутора сотен стран по всей планете прошли праздничным маршем и пронесли портреты героев.