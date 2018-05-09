Финны сенсационно проиграли датчанам на чемпионате мира по хоккею

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Очередной игровой день турнира завершился пока что главной сенсацией соревнований. Сборная Финляндии, одержавшая на старте чемпионата три разгромные победы подряд, уступила команде Дании. Встреча, прошедшая в датском Хернинге, завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Франс Нильсен (33-я минута), Оливер Бьоркстранд (38-я) и Никлас Хардт (59-я). У проигравших отличились Себастьян Ахо (35-я) и Микаэль Гранлунд (56-я).

Несмотря на поражение, сборная Финляндии с девятью очками сохранила лидерство в турнирной таблице группы "В". Однако идущие следом команды США (8 очков) и Канады (7) имеют по одному матчу в запасе. Датчане с пятью баллами поднялись на четвертое строчку.

В другом матче игрового дня сборная Швеции разгромила команду Австрии со счетом 7:0, одержала четвертую победу подряд и с 12 очками возглавила турнирную таблицу группы "А". Однако российская команда, идущая следом, свой четвертый матч на турнире проведет 10 мая и в случае победы на сборной Чехии может опередить шведов.