10 мая 201800:56
На Голанских высотах сработал сигнал тревоги
На Голанских высотах со стороны Израиля прозвучал сигнал тревоги. Это может означать, что территория подверглась обстрелу из приграничной Сирии. Обстоятельства выясняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильских военных.
Во вторник, 8 мая, армия Израиля отметила "необычную активность" иранских сил в Сирии. На Голанских высотах были развернуты системы ПВО, стартовал ограниченный призыв резервистов. Местным жителям власти предписали открыть бомбоубежища.
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