Ким Чен Ын: встреча с Трампом принесет позитивные изменения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесет позитивные изменения на Корейский полуостров.

По информации северокорейского агентства, после встречи с госсеком США Майклом Помпео Ким Чен Ын заявил, что предстоящая встреча между КНДР и США станет исторической "для отличного первого шага к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего". Сам Помпео ранее охарактеризовал свою встречу с Ким Чен Ыном как продуктивную.

Место и время встречи президента США с лидером КНДР будут объявлены в ближайшие три дня. На данный момент Сингапур является наиболее вероятным местом саммита, запланированного на конец мая или начало июня, сообщает ТАСС.

Ранее Северная Корея освободила трех граждан США, осужденных за враждебные действия и шпионаж. Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, задержанном в 2005 году, арестованном в апреле прошлого года преподавателе политехнического университета Ким Сан Доке и задержанном в мае 2017 года его коллеге Ким Хак Соне.

"Я признателен Ким Чен Ыну за то, что он сделал это и позволил им улететь", — сказал Дональд Трамп. Он охарактеризовал контакты США и КНДР как серьезные и позитивные. "Люди никогда не думали, что возникнет ситуация, при которой у нас будет серьезное и позитивное общение с Северной Кореей, и она произошла", — указал американский лидер.