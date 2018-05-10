Иранские силы "Аль-Кудс" в Сирии обстреляли Голанские высоты

Иранские силы "Аль-Кудс", находящиеся в Сирии, выпустили 20 ракет по Голанским высотам. Их целью были передовые позиции Армии обороны Израиля.

Часть ракет удалось перехватить, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Голанских высотах со стороны Израиля прозвучал сигнал тревоги.