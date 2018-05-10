Теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

В Мадриде продолжается престижный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет 7,4 миллиона долларов. Российская теннисистка Дарья Касаткина, имеющая 14-й номер посева, пробилась в четвертьфинал соревнований.

В третьем круге Касаткина победила третью ракетку турнира испанку Гарбинье Мугурусу. Матч продолжался 2 часа 29 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:3​​​ в пользу российской теннисистки. Соперницей россиянки по четвертьфинальному матчу будет чешка Петра Квитова, посеянная на турнире под 10-м номером.