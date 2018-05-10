"Уфа", "Арсенал" и "Ахмат" разыграют третью путевку в Лигу Европы

В квалификационный раунд Лиги Европы сезона-2018/19 попадет клуб, занявший шестое место в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Изначально путевка в групповой этап турнира должна была достаться обладателю Кубка России по футболу. Однако им стал "Тосно" из Ленинградской области, который нарушил сроки подачи документов в Союз европейских футбольных ассоциаций и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках. В финале Кубка России "Тосно" 9 мая победил курский "Авангард" со счетом 2:1.

"Команда Российской футбольной премьер-лиги, занявшая шестое место, попадает в квалификационный раунд Лиги Европы, — сказал Алаев, которого цитирует ТАСС. — Все команды сдвигаются, с четвертого места клуб попадает в групповой этап этого турнира".

Перед последним туром в чемпионате России по футболу шестое место в таблице с 40 очками занимает "Уфа". Далее идут тульский "Арсенал" (39) и грозненский "Ахмат" (38). При определенных раскладах теоретические шансы на шестое место имеют и екатеринбургский "Урал", московское "Динамо" и казанский "Рубин", в активе которых по 37 очков.