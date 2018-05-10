В Сомали жертвами взрыва стали 11 человек

В Сомали, в городе Ванлавейн, прогремел взрыв. ЧП произошло на рынке в час пик. Погибли 11 человек, более 10 пострадали. Трагический инцидент расследуется, передает ТАСС. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за взрыв.

Ванлавейн находится в 70 километрах от столицы Сомали, Могадишо.