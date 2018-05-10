Стало известно имя ветерана, которого Путин защитил от охраны

Ветеран, которого Владимир Путин не позволил оттеснить во время праздничных мероприятий 9 мая, участвует в Параде Победы каждый год. Его зовут Дмитрий Петрович Сыркашев, он имеет звание генерал-майора, является кавалером Ордена Красной Звезды. Участвовал в сражениях на Западном и 3-м Белорусском фронтах, штурме Кенигсберга, освобождении Смоленска. Дважды был ранен, в том числе один раз – в районе позвоночника.

Сыркашев рассказал, что во время Парада он находился за спиной президента, передает РИА Новости. Когда Путин только пришел, он обошел всех ветеранов и поздоровался. "Он выступал с трибуны, — рассказал Сыркашев. — А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед".

Далее произошел инцидент, освещенный в СМИ днем. Охрана президента преградила дорогу ветерану, который хотел подойти к Путину и пожать ему руку. Президент не позволил охранникам оттеснить мужчину и пригласил ветерана присоединиться к нему на церемонии возложения венков на Могилу Неизвестного Солдата.