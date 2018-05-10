Как в фильме: в Лос-Анджелесе похищены доспехи "Железного человека"

Полиция американского города Лос-Анджелес расследует пропажу оригинальных доспехов стоимостью 320 тыс. долларов из фильма "Железный человек".

В этих доспехах актер Роберт Дауни — младший снимался в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка, который разработал экзоскелет для побега из плена и позже стал супергероем. Полиция только-только приступила к поиску этого чудо-костюма, хотя реквизит, наделявший героя картины сверхъестественными способностями, исчез еще в апреле.

Фильм был хорошо принят публикой, особенно хвалили актёрскую игру Роберта Дауни. Американский институт киноискусства включил "Железного человека" в десятку лучших фильмов 2008 года. При бюджете 140 млн долларов сборы от проката этой ленты в мире превысили 585 млн долларов. Картина в 2009 году была номинирована на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и монтаж звука, сообщает ТАСС.