У Ассанжа все еще нет доступа в Интернет

У Джулиана Ассанжа по-прежнему нет доступа в Интернет, а также других способов связи с внешним миром. Основатель портала WikiLeaks продолжает скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне.

В конце марта 2018 года власти Эквадора решили, что поведение Ассанжа в соцсетях опасно для отношений страны с Британией, Евросоюзом и другими странами, и лишили интернет-журналиста всех коммуникаций. В посольстве сообщают, что ведут диалог с Лондоном относительно связи Ассанжа с внешним миром, передает РИА Новости.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора с 2012 года. Он попросил политического убежища, так как опасался, что шведские власти экстрадируют его в США.