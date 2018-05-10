Извержение вулкана на Гавайях: губернатор запросил помощи у президента США

Губернатор американского штата Гавайи объявил один из районов этого американского штата зоной стихийного бедствия в связи с последствиями извержения вулкана Килауэа. Президенту США направлен запрос о помощи.

Помощь федералов может понадобиться для эвакуации жителей с помощью вертолетов, которых у Гавайев мало. Кроме того, деньги нужны для ликвидации последствий извержения, которое, по прогнозам геологов, может повториться, сообщает ТАСС.

Всего свои дома покинули около двух тысяч человек. Потоки лавы уже привели к разрушению более 35 домов и построек в регионе; жертв нет.

С XIX века Килауэа популярен у художников всего мира, из-за него возникла так называемая "Вулканическая школа" живописи.

Название вулкана Килауэа переводится как "извергающийся, выплескивающийся". Высота гиганта — 1247 метров над уровнем моря, однако если считать от основания, находящегося на дне Тихого океана, высота вулкана составляет около 6800 метров. За историю наблюдений он извергался множество раз. Первое задокументированное крупное извержение относится к 1790 году.