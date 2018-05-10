"Шахтер" обыграл "Динамо" и установил рекорд по победам в Кубке Украины

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" и стал обладателем Кубка Украины. Встреча, прошедшая в Днепре на стадионе "Днепр- Арена", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".

В составе победителей мячи забили Факундо Феррейра (47-я минута) и Ярослав Ракицкий (61-я). "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины в третий раз подряд и в 12-й раз в истории, установив рекорд по количеству завоеванных трофеев. В активе киевского "Динамо" 11 побед в Кубке страны.

В среду, 9 мая, перед финальным матчем Кубка Украины произошли столкновения между фанатами "Шахтера" и "Динамо", сообщает ТАСС. В результате драки полицией было задержано 20 человек.