Лукашенко - ветеранам: "Раньше меня не умирать!"

Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. Он пообщался с ними после церемонии возложения цветов на Площади Победы в Минске.

Лукашенко отметил вклад ветеранов в сохранение спокойствия в стране. "Когда будем ценить это спокойствие — оно у нас будет. Как только забудем — потеряем спокойствие", — приводит слова белорусского президента РИА Новости. Также президент Белоруссии поблагодарил ветеранов за Победу и дал им наказ не болеть и жить как можно дольше, сказав: "Раньше меня не умирать, запомните!"

В Белоруссии живут более восьми тысяч ветеранов Великой Ответственной. Многим из них более ста лет.