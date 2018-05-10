Теннисист Донской не смог пробить в третий круг турнира в Мадриде

В Мадриде продолжается теннисный турнир серии "Мастерс", призовой фонд которого превышает 6,2 миллиона евро. Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в третий круг соревнований, уступив во втором раунде второму сеяному немцу Александру Звереву.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась поражением российского теннисиста со счетом 2:6, 5:7​​​. Следующим соперником Зверева станет аргентинец Леонардо Майер.