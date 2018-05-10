Тема:
ЦРУ и пытки. Тюрьма Гуантанамо 1 час назад
"Белый торнадо" против "Кровавой Джины". Маккейн критикует Хэспел
Американский сенатор Джон Маккейн выступил с критикой в адрес кандидата на пост нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джины Хэспел и призвал верхнюю палату Конгресса проголосовать против ее назначения на эту должность.
Маккейн заявил, что верит в патриотизм Хэспел и ее любовь к свой стране, однако обратил внимание на роль этой женщины в надзоре за пытками, которые осуществлялись американцами.
"Ее отказ признать аморальность пыток говорит о том, что она не может занимать эту должность. Я убежден, что Сенат должен … отклонить эту кандидатуру", — считает Маккейн.
Президент США Дональд Трамп 13 марта объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства директора управления Майкла Помпео. Одновременно он указал, что Помпео сменит Хэспел, сообщает ТАСС.
Сразу после американская пресса сообщила, что Хэспел в 2002 году надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками двух подозреваемых в терроризме. Причем одного из них в течение месяца 83 раза подвергали пытке, имитирующей утопление, а также неоднократно били головой о стену.
Сама Хэспел, которая получила прозвище "Кровавая Джина", заверила законодателей, что если она станет главой ЦРУ, то не будет возобновлять программу пыток.
Кстати, самого Маккейна называли "Белый торнадо", когда он, пилот бомбардировщика, попал в плен во Вьетнаме, где похудел и поседел. Была информация, что его в плену избивали и пытали. Впоследствии он обвинял даже кубинцев в том, что они во Вьетнаме якобы пытали американских солдат, попавших в плен. С опровержением этих заявлений в 2008 году пришлось выступить самому команданте Фиделю Кастро.
Во всяком случае, Маккейн редко когда обходил своим вниманием тему пыток, для которых в США придумали другое название – "расширенные методы допроса".
Эти методы допроса применялись не только в печально известной тюрьме Гуантанамо на Кубе, но и в иракской Абу-Грейб. Скандал со зверствами американских военных произошел в 2004 году.
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