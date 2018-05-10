Тренер "Тосно" Парфенов: после первого гола игроки подумали, что уже выиграли кубок

Главный тренер футбольного клуба "Тосно" из Ленинградской области Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своего клуба в финале Кубка России. В решающем матче "Тосно" был сильнее курского "Авангарда" со счетом 2:1.

"Мы шли в этот финал, мы верили, что сможем победить, — сказал Парфенов, которого цитирует РИА Новости. — Дотерпели до самого важного матча и сделали самый сложный шаг. Были перестроения после перерыва. Потому что, после первого мяча ребята подумали, что уже выиграли кубок, я сам играл в свое время в финале и знаю, что это проходит с опытом".