МГУ на третьем месте в рейтинге университетов стран с развивающейся экономикой

МГУ занял третье место в рейтинге университетов стран с развивающимися экономиками. По версии журнала Times Higher Education. Первые две строчки заняли два китайских вуза — Пекинский университет и университет Цинхуа.

В десятку вошли семь высших учебных заведений Китая и по одному университету из России, ЮАР и Тайваня, сообщает "Россия 24".

Пекинский университет – крупнейший и один из старейших университетов Китая, основан в 1898 году; в нем обучается большое количество иностранных студентов.

Университет Цинхуа основан в 1911 г. Входит в состав девяти элитных вузов Китая «Лига С9» — альянс, аналогичный американской Лиге плюща.