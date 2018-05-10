В Бурятии двухлетний мальчик утонул в реке

Двухлетнего мальчика, который потерялся в дачном поселке в Иволгинском районе Бурятии, нашли мертвым. В его поисках было занято около тысячи человек.

Мальчик пропал вечером 6 мая. Мама оставила сына играть с другими детьми во дворе, а сама ушла к сестре. Вернувшись через 20 минут, она не нашла своего сына; никто не заметил, куда он делся.

Позднее на берегу реки у поселка была обнаружена надпись "умрет". Следователи выяснили, что надпись не имеет отношения к исчезновению.

Начались поиски, в которых участвовали несколько групп полицейских, волонтеры и водолазы – всего около тысячи человек; привлекалась авиация. В итоге ребенка нашли рыбаки утром в среду на косе в районе села Старое Татаурово. Следствие продолжается, сообщает ТАСС.

