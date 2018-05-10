Путин назвал Назарбаева "человеком, устремленным в будущее"

"Человек, устремленный в будущее" — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Президент России дал интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

Беседа вошла в документальный фильм, который снят специально к 20-летию столицы республики – Астаны, передает телеканал "Россия 24".

Корреспондент: С Нурслутаном Абишевичем вы знакомы не один год. Могли бы поделиться своими впечатлениями о его качествах, как человека, как политика?

Владимир Путин: Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло... Ведь он ещё в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру. И удивляет до сих пор: несмотря на это как бы советское прошлое, он — человек, всегда устремленный в будущее. Вот это удивительное качество. Он, во-первых, умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми. И никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей, это отличительная черта любого сильного руководителя. Таким мудрым, деятельным, активным и, я бы сказал, талантливым руководителем, лидером является и Нурсултан Абишевич Назарбаев.