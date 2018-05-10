Жертвами бунта в индонезийской тюрьме стали пять полицейских

В Индонезии вспыхнул бунт в одной из тюрем. В результате погибли пятеро полицейских. Беспорядки начались во второй половине дня 8 мая, а закончились лишь 10 мая.

145 заключенных сдались, не оказывая сопротивления, передает РИА Новости. Еще десять пытались противостоять полицейским, но затем также сдались.

О причастности к организации бунта заявила террористическая группировка "Западная Ява Исламское государство" (запрещена в РФ).